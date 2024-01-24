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Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в среду, около 21:30, уничтожили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 24 января.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — сказано в сообщении Минобороны, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над регионом. Он отметил, что пострадавших и разрушений не допущено.

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До этого, 20 января, Минобороны сообщило о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Губернатор Богомаз уточнил, что беспилотник был сбит над Клинцовским районом региона.

Днем ранее, 19 января, над Брянской областью было нейтрализовано три украинских беспилотника. При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, загорелись четыре резервуара с бензином.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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