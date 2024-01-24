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В Санкт-Петербурге задержали сотрудницу института РАН с флагом Украины на рюкзаке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Полиция в Санкт-Петербурге задержала сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, высказавшуюся в поддержку Украины, с нашивкой флага этой страны на своем рюкзаке. Об этом 24 января сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 23 января. Женщину с нашивкой украинского флага на станции «Достоевская» заметил 21-летний прохожий, он завязал с ней разговор, в ходе которого она сообщила о поддержке киевского режима. После чего молодой человек обратился к полицейским.

«На станции «Владимирская» женщину уже задержали», — добавил собеседник издания.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Задержанной 45 лет. По данным 78.ru, в 2022 году она подписывала открытое письмо против проведения спецоперации на Украине.

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Ранее, 1 января, полиция Великого Новгорода составила протокол о дискредитации ВС РФ из-за гирлянды, сияющей строкой с лозунгом украинских националистов. Собственник украшения заявил, что бегущей строкой выдавалась надпись «С Новым годом!». О лозунге он якобы не знал.

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