Улицу Пролетарскую отремонтируют в Иркутске в 2024 году
В Иркутске в 2024 году намерены отремонтировать улицу Пролетарскую на участке от улицы Польских Повстанцев до Карла Маркса, то есть на всем ее протяжении. Об этом сообщает городская администрация.
«Протяженность улицы Пролетарской составляет 582 м. Это два участка, которые разделены площадью Труда», — объяснил председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.
По его словам, дорожники заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, установят гранитные бордюры и дорожные знаки, нанесут разметку. Также запланирована замена крышек колодцев, монтаж современного освещения, устройство газонов, пишет ИА IrkutskMedia.
Улицу приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик на работы будет определен позже.