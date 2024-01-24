Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с самолета Ил-76

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 24 января список украинских военнопленных, летевших на самолете Ил-76, который был сбит в Белгородской области.

В документе, опубликованном в ее Telegram-канале, перечислены 65 человек с полными именами и датами рождения.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

Политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что подобные действия СМИ указывают на высокую секретность операции ВСУ. По его словам, Украине был необходим контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности от безуспешного контрнаступления украинских войск.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.