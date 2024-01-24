Госдеп США призвал РФ и Украину расследовать крушение Ил-76

США ожидают расследования обстоятельств крушения Ил-76 ВКС РФ в Белгородской области как от России, так и от Украины. Об этом 24 января заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

«Мы бы поддержали проведение российскими и украинскими властями собственных расследований и установление фактов, но сейчас я не могу предоставить комментарии или [изложить свою] точку зрения на этот счет», — сказал он.

По словам Патела, в настоящий момент он не может «предоставить независимое подтверждение на этот счет». При этом он отметил, что «видел публикации», касающиеся крушения самолета.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позже в МО РФ подтвердили это, уточнив, что самолет был сбит киевским режимом около 11:15. По данным ведомства, борт следовал рейсом Чкаловский – Белгород. Как отмечается, ВСУ поразили Ил-76 из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Позднее украинские СМИ изменили свои материалы. Они удалили все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.

Политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что подобные действия СМИ указывают на высокую секретность операции ВСУ. По его словам, Украине был необходим контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности от безуспешного контрнаступления украинских войск.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.