Многофункциональный центр появится на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы построят многофункциональный центр. Об этом в среду, 24 января, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, его возведут на участке Березовой аллеи. Площадь объекта составит 1,7 тыс. кв. м. В нем планируется разместить магазины, точки бытового обслуживания, автомойки и автомастерские, сообщает телеканал «360».
Уточняется, что рядом участком площадью 0,17 га, где будет строиться многофункциональный центр, расположены жилые дома и электродепо «Владыкино», пишет RT.
После возведения и оформления здания в собственность у арендатора появится исключительное право на приобретение участка, сообщает агентство городских новостей «Москва».
23 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва одобрила инвесторам строительство трех объектов по программе создания рабочих мест. В частности, логистический парк, который обеспечит работой 1,3 тыс. человек, построят в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве.