В NASA заявили о запуске модуля Nova-C на Луну в середине февраля
Запуск посадочного модуля Nova-C на Луну планируется на середину февраля. Об этом 24 января сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Модуль произведен компанией Intuitive Machines. Первый запуск будет осуществлен на ракете SpaceX Falcon 9.
В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Они будут изучать взаимодействие шлейфа с поверхностью, космическую погоду, радиоастрономию, технологии точной посадки, а также иметь узел связи и навигации для реализации будущих технологий автономной навигации.
Ранее, 8 января, ракета Vulcan Centaur с лунным модулем Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Внутри нее находились капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой есть отправка праха людей в космос. В них поместили волосы трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.
Позднее, 15 января, компания Astrobotic Technology сообщила, что лунная миссия не удалась из-за утечки топлива. Специалисты пытались решить проблему, но им это не удалось, хотя потеря топлива, как указывается, замедлилась.
19 января в NASA рассказали, что некорректная работа клапана подачи гелия стала причиной отключения основных двигателей Peregrine, что привело к досрочному завершению его экспедиции.