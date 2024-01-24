Автобус сбил пятерых пешеходов в Петербурге
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус № 152 сбил пятерых пешеходов на тротуаре, сообщил в среду, 24 января, источник «Известий».
ДТП произошло около 16:00 мск у дома № 38 по улице Беринга.
Согласно информации источника издания, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. В их числе есть ребенок.
По данным источника «Известий», у водителя автобуса онемела нога, он не справился с управлением. В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщили, что, предварительно, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан.