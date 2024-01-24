Обыкновенный терроризм

Сколь бы чудовищным ни был очередной теракт киевского режима — удар по российскому самолету Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту — в нем нет ничего экстраординарного. Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород в преддверии Нового года, ясно давая понять, что намереваются и дальше терроризировать приграничные регионы России. Что касается атаки по своим, то напомню, что Киев в июле 2022 года обстрелял с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой Народной Республике. Тогда погибли члены группировки «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в РФ). На борту сбитого под Белгородом Ил-76 также находилось какое-то количество «азовцев».

Теоретически можно предположить, что самолет с украинскими военнопленными, которых транспортировали для обмена на российских солдат, был сбит ВСУ по ошибке — в Киеве искренне полагали, что Ил-76 перевозил ракеты для C-300 (как об этом заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области Сергей Мельник). Но эту версию отметают и военные эксперты, указывая на характер взрыва, и российские официальные лица, утверждающие, что киевским властям было известно о пленных на борту.

«История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве», — написал по этому поводу заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В Министерстве обороны РФ назвали случившееся терактом, совершенным киевским режимом. То есть руководство России уверено, что украинская ПВО сознательно уничтожила российский самолет и в этом есть политическая подоплека.

Просматриваются две версии того, как этот террористический акт может быть использован украинским руководством. Первая — президент страны Владимир Зеленский в конечном итоге признает, что был нанесен удар по самолету с украинскими военнопленными и возложит ответственность за это на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так разрешится острое политическое противостояние между популярным главкомом и стремительно теряющим народную поддержку президентом. Поскольку на место Залужного прочат нынешнего начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, то можно предположить, что в истории с терактом в небе над Белгородской областью не обошлось без провокации ГУР против руководства ВСУ.

Вторая версия политической подоплеки совершенного Киевом теракта — срыв обмена военнопленными, а вслед за ним и переговорного процесса между Россией и Украиной по этому каналу. Диалог об обмене пленными — это единственный на сегодня канал прямой коммуникации Москвы и Киева, и там могли обсуждаться вопросы, выходящие за рамки заявленной повестки.

Не секрет, что влиятельные силы на Западе в последнее время начали мягко подталкивать Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Для президента Украины, сделавшего ставку на войну до последнего украинца, такие переговоры будут означать политическое фиаско. Поэтому он готов обрубать на корню любую, даже чисто гипотетическую возможность договориться о мире. Если цель теракт состояла именно в этом, то Киев, вероятно, заявит, что Россия сама сбила свой самолет, чтобы подставить Украину. Это должно будет продемонстрировать Западу, что с Москвой совершенно невозможно о чем-либо договариваться, а потому общение с ней следует вести исключительно на языке военной силы.

В любом случае киевские власти совершают ошибку, осуществляя агрессивные действия на территории Российской Федерации и тем самым провоцируя Москву на жесткий ответ. Запад недвусмысленно дал понять, что не готов к прямому военному столкновению с нашей страной. Западные обыватели боятся третьей мировой войны и совершенно точно не собираются принимать в ней участие. В Европе проходит всё больше демонстраций с требованием к правительствам стран НАТО прекратить накачивать Украину оружием. Последняя такая акция прошла 23 января этого года у римского Пантеона. Чем больше терактов киевский режим будет совершать на российской территории, тем громче будет голос простых европейцев против милитаризации Украины, и западные политики рано или поздно вынуждены будут к нему прислушаться.

Пока же Запад не одумался, перед нашей страной стоит задача обеспечить безопасность российских граждан, проживающих в приграничных регионах. Как сообщило Министерство обороны России, «поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса». В связи с этим вспоминаются слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сказанные им в мае прошлого года: «Лучшим способом решить проблему обстрелов Белгородской области станет присоединение к России Харьковской области».

В авиакатастрофе под Белгородом, помимо украинских военнопленных, погибли шесть членов экипажа Ил-76 и трое сопровождающих. Жертв могло быть еще больше, если бы летчики не отвели самолет от села Яблоново, пожертвовав ради этого своими жизнями. Чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, нам, по всей видимости, не обойтись без масштабирования специальной военной операции в Новороссии, о котором говорил губернатор Гладков.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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