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«Обстрелы не прекращаются, постоянно, каждый день»

Как работают волонтеры в находящихся под огнем ВФУ районах Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Многие районы Донецка остаются под постоянным огнем украинской артиллерии. Но в них продолжают жить тысячи людей, включая стариков, детей, инвалидов. Все они нуждаются в постоянной помощи и поддержке. Приходит она в том числе от волонтеров. Поддержка нужна и бойцам на переднем крае. «Известия» побывали в цеху, где добровольцы из разных регионов России шьют военное снаряжение, а также объехали наиболее близкие в линии боевого соприкосновения районы вместе с доставившими лекарства и помощь волонтерами из Москвы.

Дети под обстрелами

— Детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем районе живет очень много. А после кровавого воскресенья (так местные жители называют обстрел рынка микрорайона Текстильщик 21 января — «Известия») их стало еще больше. Двое детей погибли, четверо ранены, двое сейчас в тяжелом состоянии в травматологии. Это детки, которых я возила в Белоруссию на реабилитацию, — рассказывает Ольга Волкова, директор общественной организации для детей-инвалидов «Дельфины».

Спортивный зал, в котором занимаются подопечные фонда, расположен в прифронтовом Кировском районе, где к артиллерийским обстрелам в последнее время добавились и бомбежки с беспилотников. Почти каждый день их жертвами становятся простые жители, работники коммунальных служб, ремонтирующие поврежденные обстрелами линии электропередач и трубопроводы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В центре реабилитации, который находится в районе с частыми обстрелами, без отопления и регулярного водоснабжения, продолжаются занятия для тех детей, которые живут рядом. На специальных тренажерах занимаются несколько ребят разных возрастов. Программа реабилитации предполагает плавание, но о возможности заниматься в бассейне в городе, где воду дают по графику и не во всех районах, остается только мечтать. Несмотря на это, маленькие спортсмены и их тренеры стараются и даже получают медали на российских соревнованиях для детей-инвалидов.

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Подопечные центра получают гуманитарную помощь, лекарства, спортивную одежду, игрушки и сладости к праздникам. Сегодня необходимое доставили московские волонтеры, эта же группа привозила груз и перед Новым годом. Часть помощи идет и в Докучаевск, где расположен один из детских домов семейного типа.

Еще одна точка на маршруте с помощью — администрация Петровского района. Холл большого здания полон людей, в нем сразу несколько приемных и центров помощи. Многие окна закрыты фанерой после обстрелов, на улицах — следы попаданий снарядов. Уже сложно понять, где свежие, а где сохранившиеся еще со времен до СВО — они постепенно сливаются в одну общую картину разрушений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В здании нет света, здесь такое бывает часто. На улице хорошо слышны пуски зенитных ракет и артиллерийская канонада, от вибрации и взрывов то пропадает, то снова появляется мобильная связь. Это место гораздо ближе к линии боевого соприкосновения, чем обстрелянный недавно рынок, но и здесь живут люди.

— Сегодня получили лекарства для моей подшефной многодетной семьи, в которой ребенок с аутизмом. Для женщины, которая ухаживает за своей внучкой-инвалидом. Потом у меня женщина — инвалид второй группы по зрению, мужчина-инвалид, люди с диабетом и астматик. Обстрелы не прекращаются, постоянно, каждый день. Света, вы сами видите, у нас нет. Недавно обстрелом у нас две подстанции разбило, электрики ремонтируют, мы надеемся, что всё будет нормально. А вода у нас по графику идет, раз в два дня, ребята из водоканала стараются. Люди продолжают тут жить, им некуда выезжать, — рассказывает Марина, работник администрации Петровского района города Донецка, приняв у волонтеров коробку с необходимыми лекарствами.

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Снаряжение для бойцов

Вокруг Донецка продолжаются позиционные бои, которые осложняются погодой. Температура то поднимается, то опускается ниже нуля, а мокрый снег чередуется с дождями. Поэтому снаряжение постоянно приходит в негодность, а солдатам требуются и такие предметы, которых нет в штатном снабжении. Одна из новинок, которые производят волонтеры из группы «Цех 80», — утепленная накидка пончо. Их используют и как дождевики, и как дополнительные утеплители.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Шьют у нас на добровольных началах волонтеры. Приезжают из разных городов России, и из Донецка местные женщины приходят. С раскройкой или установкой люверсов помогают ребята, которые приехали подписать контракт, у них есть несколько дней, и они активно помогают нашему цеху, — рассказывает Виктория Шалагина, руководитель группы «Цех 80».

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Все изделия передаются в подразделения на передовую бесплатно. В небольшой мастерской работает несколько швейных машинок, но профессионалов почти нет, специальность осваивают на месте. За одной из машинок работает пенсионерка Людмила, которая пришла сюда вслед за дочерью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— У меня и отец, и дядя, все были на Великой Отечественной. Поэтому я ее сама хоть и не застала, но представляю, что это такое. И тем более что такое послевоенное время. Я сама тогда родилась и поняла это, — объясняет Людмила, почему она стала волонтером в швейной мастерской.

Но желание у нее, да и у всех, кто работает в ней рядом, одно: чтобы конфликт поскорее закончился.

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