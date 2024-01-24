РЕН ТВ помог задержать в Москве угрожавшего убить своих родственников мужчину

Сотрудники полиции Москвы в кооперации с телеканалом РЕН ТВ смогли задержать психически нездорового мужчину, который угрожал расправиться со своими родственниками.

Так, в обратную связь программы «Экстренный вызов 112» поступило письмо с угрозами, в котором неизвестный грозился расправиться со своей бывшей девушкой. По его словам, она была виновата в том, что втянула его в кредиты.

Журналистам удалось связаться с сотрудниками полиции, после чего правоохранители установили местонахождение мужчины. Он был задержан и передан медикам.

При этом уточняется, что у мужчины диагностирована опухоль мозга. Он мотивировал свое желание убить родственников тем, что ему недолго осталось жить.

Ранее в это день правоохранители задержали двух женщин, которые пытались организовать убийство сына одной из них в Москве. Причиной стали личная неприязнь и конфликты между родственниками. В их отношении возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).