Оренбургский губернатор рассказал об экипаже сбитого Ил-76

На сбитом в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолете Ил-76 ВКС РФ находились летчики из Оренбургской области. Об этом 24 января сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», — написал он в своем Telegram-канале.

Паслер отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев. По его словам, летчики доказали, что человеческая жизнь имеет огромную ценность для российских военных.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

«Известия» также показали видео с места падения самолета. На кадрах можно увидеть лежащие на земле обломки, среди которых отлетевшая часть шасси. Фюзеляж самолета испещрен множеством отверстий.

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.