Школьник в Москве чуть не задушил одноклассницу из-за нежелания сидеть за одной партой

В московской школе № 1576 третьеклассник чуть не задушил одноклассницу, из-за того что не хотел сидеть с ней за одной партой. Об этом 24 января рассказал директор школы Александр Сурков. Его комментарий распространило Управление информационной политики и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы

«Утром 23 января ученица третьего класса пересела к однокласснику за парту, что не понравилось мальчику. Между ребятами произошел небольшой спор. На втором уроке во время подвижных игр девочка подбежала к однокласснику, и между ними продолжился спор. Тогда мальчик прихватил ее за шею, на что ученица пожаловалась педагогу», — рассказал он.

Девочке вызвали скорую помощь, вместе с мамой ее отвезли в больницу для дополнительного обследования. На следующий день она вернулась на занятия.

«Администрация школы провела встречу с родителями мальчика и девочки. Также на ней присутствовали методист, социальный педагог, классный руководитель и педагог-организатор. На встрече родители и сотрудники школы обсудили произошедшее, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения», — сообщил директор.

В итоге стороны пришли к примирению и сообщили, что претензий не имеют. С детьми обсудили способы мирного урегулирования конфликтов.

Ранее, в декабре, в новосибирской школе сверстницы избили девочку, обвиняя ее в воровстве. Прокуратура проводит проверку по данному случаю и выясняет, кто принимал участие в избиении.