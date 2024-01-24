В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76

У Вашингтона недостаточно информации, чтобы прокомментировать крушение транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом в среду, 24 января, в ходе брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Мероприятие транслировалось на сайте администрации президента США.

«Мы видели эти публикации, но не в состоянии подтвердить их. Мы, разумеется, делаем всё возможное, чтобы прояснить и получить больше информации на этот счет. Но на данный момент мне нечего добавить», — заявил Кирби.

Было бы «неблагоразумно спекулировать на эту тему», добавил он.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76.

В свою очередь, в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ГУР обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.