«Зенит» разгромил южнокорейский клуб в товарищеском матче
Санкт-петербургский «Зенит» 24 января разгромил южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» со счетом 5:1 в товарищеском матче.
Игра проходила во время тренировочных сборов российской команды в Абу-Даби. В составе «Зенита» голы оформили Матео Кассьерра, Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.
«Чонбук Хёндэ Моторс» занял четвертое место в чемпионате Южной Кореи в 2023 году. Команду возглавляет румын Дан Петреску, тренировавший раньше московское «Динамо» и краснодарскую «Кубань».
«Зенит» занимает второе место в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по итогам 18 туров.
Ранее, 9 января, «Зенит» объявил о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара». Он активировал опцию в контракте и расторг соглашение с клубом, который получит финансовую компенсацию.