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Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы

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Фото: Суд общей юрисдикции города Москвы
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По ходатайству следствия Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу Мамедова Анвара Эльдара оглы, обвиняемого в нападении на соседа в ЖК «Эталон-Сити». Об этом 24 января сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Мамедов А.Э.о. подозревается в совершении преступлений, в порядке ст.91, ст. 92 УПК РФ, ему предъявлено обвинение п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ, ч.2 ст. 139 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой» и «Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в лифте жилого комплекса произошла ссора, участниками которой стали 37-летний житель Москвы и двое несовершеннолетних.

Дети решили позвать своего 24-летнего брата, с которым они вместе поднялись на этаж к потерпевшему, вошли к нему в квартиру и сильно его избили, после чего один из несовершеннолетних достал нож и тяжело ранил мужчину.

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Об инциденте накануне сообщил Следственный комитет (СК) РФ. Как уточнялось, конфликт произошел еще 22 января между группой этнических азербайджанцев и их соседом. При этом, по словам жильцов, дети, напавшие на человека, постоянно «кошмарят» башню жилого комплекса.

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