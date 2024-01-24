В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции. Об этом в среду, 24 января, сообщили в столичной прокуратуре.

«При координирующей роли Кунцевской межрайонной прокуратуры задержан мужчина 1997 года рождения, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле прокуратуры.

О нападении на полицейского ранее в этот день сообщило ГСУ СК РФ по столице. По данным следствия, на улице Бобруйской некий мужчина нанес ему удар похожим на нож предметом и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело, а также начаты оперативно-разыскные мероприятия.