Водителей из роликов блогера Гаджиева задержали на 48 часов и оштрафовали
Двое водителей автомобилей премиум-класса, устроивших опасные заезды по Москве, задержаны на 48 часов. Об этом 24 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В отношении одного из них составлено 18 административных материалов. Пять протоколов об административных правонарушениях — в отношении другого. Выяснилось также, что в течение последнего года он привлекался к административной ответственности 270 раз за нарушение правил дорожного движения», — приводит слова Волк «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МВД напомнила, что оба водителя участвовали в опасном заезде по Кутузовскому проспекту Москвы. В настоящее время водители находятся в ОМВД России по району Дорогомилово.
23 января в московской ГИБДД начали проверку после появления у блогера Гаджи Гаджиева видео, на котором автомобиль двигается «шашками» на скорости 200 км/ч на улицах города. В частности, в ролике водитель быстро перестраивался с одной полосы на другую, маневрируя между другими автомобилями.
В тот же день в отношении Гаджиева в Главном столичном управлении СК России было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).
24 января прокуратура Москвы попросила суд признать запрещенными к распространению на территории РФ видеороликов опасной езды Гаджиева. Распространение такой информации среди прочего несет прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, аргументировали свою позицию в ведомстве.