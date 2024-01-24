Военный эксперт раскрыл принцип работы антидронового ружья
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал в среду, 24 января, принцип работы антидроновых ружей, разрабатываемых в России.
Он рассказал, что эти типы вооружения способны мешать работе всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Они предназначены для ликвидации малых беспилотников, квадрокоптеров, а также FPV-дронов, сообщается на сайте kp.ru.
«Антидроновые ружья препятствуют всем заявленным типам дронов, которые используются Украиной на поле боя. Взаимодействие с системой «Панцирь» будет предполагать комплексное поражение, то есть будет сведена к минимуму эффективность беспилотников, которые применяют ВСУ», — объяснил специалист в беседе с Lenta.Ru.
Ранее в этот день сообщалось, что в России подходят к концу испытания разработанных холдингом «Высокоточные комплексы» антидроновых мини-ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые должны поступить в зону проведения спецоперации на Украине, сообщает телеканал «360».
В декабре прошлого года польский портал Interia сообщил, что появление на фронте российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМ» создаст серьезные проблемы для украинской армии. Этот комплекс может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 км. Разработчики увеличили возможности системы по обнаружению и нейтрализации целей на высоте от 15 до 18 км, говорится в публикации.
В том же месяце холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российские разработчики модернизировали ЗРПК «Панцирь», повысив точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам. Кроме того, уточнялось, что был досрочно выполнен государственный оборонный заказ 2023 года на поставку данного вида техники Вооруженным силам (ВС) РФ. Предприятие, расположенное в Туле, продолжает выпускать зенитные ракетно-пушечные комплексы с опережением графика.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.