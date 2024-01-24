Более 20 млн рублей направят на ремонт девяти спортзалов в Забайкалье
В Забайкальском крае в 2024 году на капитальный ремонт девяти спортивных залов направят 20,4 млн рублей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального минобразования.
Перечень объектов уже определен. Спортзалы отремонтируют в селах Олочи Нер-Заводского района, Дунаево Сретенского района, Танге Улетовского района, Мордой и Ульхун-Партия Кыринского района, селе Дульдурга, а также в Южном Аргалее Агинского района, Нарасуне Акшинского района, Чупрово Калганского района.
«Нами уделяется пристальное внимание состоянию спортивных залов. Ежегодно поступательно мы ремонтируем их и продолжим эту работу», — прокомментировала глава ведомства Марина Секержитская.
Средства выделены Забайкалью из федерального бюджета в виде субсидии.