МО РФ: киевский режим совершил теракт, сбив российский Ил-76 под Белгородом
Киевский режим совершил теракт, сбив в Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом в среду, 24 января, сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — указали в оборонном ведомстве.
При этом украинское руководство было в курсе запланированной на этот день и согласованной с Киевом перевозки, подчеркнули в МО РФ. Мероприятие по обмену должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска «Колотиловка» на российско-украинской границе.
Несмотря на это, киевский режим решил пойти на подобный шаг в целях обвинить Россию в уничтожении украинских военных, добавили в министерстве. Отмечается, что тем самым он пренебрег жизнями своих граждан и показал свое истинное лицо.
По информации ведомства, поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины (ВСУ) из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Все находившиеся на борту погибли.
О крушении Ил-76 в Белгородской области этим утром сообщило Минобороны РФ. Воздушное судно перевозило пленных военных ВСУ, которых готовили к обмену. На борту находились 74 человека — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Падение Ил-76 попало на видео. Также «Известия» показали кадры с места катастрофы.
Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позднее издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» изменили свои материалы. Они удалили все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.
Политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что это указывает на высокую секретность операции Киева. По его словам, Украине был необходим контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности от безуспешного контрнаступления ВСУ.