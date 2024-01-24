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Появились кадры ударов FPV-дронами и артиллерией по складам боеприпасов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» в среду, 24 января, появились кадры ударов армии РФ по позициям и складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дронов и артиллерии.

Боевые задачи выполнялись на донецком направлении Южной группировкой войск. На кадрах запечатлено, как FPV-дроны и артиллерия поражают украинские позиции и склады с боеприпасами.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении. Боевая задача была выполнена экипажами вертолетов Ка-52М при поддержке сухопутных войск.

Также 24 января оборонное ведомство показало видео, на котором подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили спаренную зенитную установку ЗУ-23 ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Отмечалось, что там войска РФ активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения украинской боевой техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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