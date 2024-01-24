В Петербурге четверо пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии
Четверо из пяти пострадавших в аварии с автобусом в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии, сообщил в среду, 24 января, источник «Известий».
Согласно данным собеседника издания, один человек находится в состоянии средней тяжести.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Предварительно, одним из пяти пострадавших является ребенок, он также находится в тяжелом состоянии.
ДТП произошло ранее в этот день на улице Беринга в районе дома № 38. Рейсовый автобус № 152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате пострадали пять человек.
Источник «Известий» сообщил, что у водителя автобуса онемела нога, он не справился с управлением. Его задержала полиция. В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщили, что, предварительно, причиной аварии стало состояние здоровья водителя.