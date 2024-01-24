В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом 24 января сообщил глава украинской городской администрации Роман Мрочко.
«Несколько взрывов было слышно в Днепровском районе города», — говорится в сообщении.
От Министерства обороны РФ комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее в этот день на фоне воздушной тревоги взрыв произошел в Днепре (ранее — Днепропетровск). При этом уточнялось об объявленной на всей территории Украины воздушной тревоге.
Накануне о серии взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Тогда же в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.