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В России в ближайшие два года могут начать выпуск самолета «Байкал»

Чекунков: выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года, заявил 24 января министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Президентом принято решение, что единая дальневосточная компания «Аврора» будет использовать самолет «Байкал», который сейчас создается, и для этого строится цех в Комсомольске-на-Амуре, в территории опережающего развития», — рассказал он журналистам после пленарного заседания в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По его словам, созданием самолета занимается уральская компания «УЗГА». «Аврора» уже подписала долгосрочное соглашение до 2030 года на поставку самолетов «Байкал».

«Мы ожидаем, что в ближайшие два года начнется выпуск», — отметил министр.

Чекунков добавил, что стоимость самолета будет зависеть от комплектации.

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Ранее, 5 октября 2023 года, вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что базовая стоимость самолета «Байкал» составляет 178 млн рублей.

До этого, 11 сентября, на полях Восточного экономического форума Государственная транспортная лизинговая компания, авиакомпания «Аврора» и УЗГА подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал».

Самолет «Байкал» рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5–3 тыс. км.

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