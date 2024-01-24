Путин: Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике Чад
Россия продолжит поддерживать Республику Чад гуманитарной помощью и иными способами. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода африканской страны Махаматом Идрисом Деби.
«У нас большие возможности по развитию двусторонних связей. По линии ООН мы стараемся оказывать поддержку, в том числе гуманитарного характера, вы знаете об этом. Намерены это делать и дальше», — сказал российский лидер.
По словам Путина, Россия внимательно следит за ситуацией в Чаде и будет содействовать стабилизации обстановки в стране. Он выразил радость в связи с тем, что властям республики удалось стабилизировать ситуацию и назначить референдум по конституции.
В настоящий момент идет подготовка пакета двусторонних документов, которые расширят договорно-правовую базу сотрудничества двух стран, отметил президент РФ. Он напомнил, что Россия в два раза увеличила квоту для обучения студентов из Чада и готова в ближайшие два года добавить еще в два раза больше мест.
В свою очередь президент переходного периода Чада назвал свой визит в Москву историческим и выразил надежду, что встреча позволит укрепить двусторонние отношения по всем направлениям.
Чад является президентско-парламентской республикой. Страна находится в Центральной Африке.
В апреле 2021 года в Чаде прошли выборы на высший пост, победу в которых одержал Идрисс Деби Итно, возглавлявший государство до этого 30 лет. В день выборов из соседней Ливии в Чад вторглись повстанцы. Армии Чада удалось уничтожить их основную силу, однако президент, который руководил операцией, получил ранения и скончался.
Власть в свои руки взял его сын Махамат Идрисс Деби Итно, возглавивший армию. В Чаде объявили о создании переходного национального совета и переходного правительства.
В декабре 2023 года в Чаде провели референдум, по итогам которого была принята новая конституция, позволяющая президенту переходного периода баллотироваться на пост лидера страны. Выборы на пост главы государства должны пройти до конца 2024 года.