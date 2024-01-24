Отправленные в декабре прошлого года на фронт украинские коты не справляются с нашествием мышей и крыс в окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на украинских военных в среду, 24 января.

Издание напомнило, что в конце прошлого года Киев отправил на фронт котов для борьбы с мышами, крысами и змеями. Однако, как пишет обозреватель издания Карен фон Гуттенберг, нашествие грызунов на украинские окопы продолжается. По ее словам, тысячи мышей и крыс наводнили траншеи настолько, что с ними не справляются ни коты, ни мышеловки, ни какие-либо яды.

Военнослужащая ВСУ с позывным Кира рассказала, что прошлой осенью на юге Запорожской области в одной землянке с четырьмя солдатами поселились около 1 тыс. мышей.

«Представьте себе, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку», — сказала она.

По словам Киры, поначалу фронтовая кошка по кличке Буся немного помогала бороться с грызунами, но затем просто перестала справляться с их количеством. Животное могло поймать лишь одну-две мыши, однако их приходило в окоп до 70 штук за раз.

Ранее, 22 января, телеканал CNN написал о том, что мыши не только приводят к болезням среди солдат, но и портят военное оборудование. В частности, они грызли провода в рациях, ретрансляторах и даже транспортных средствах, а также колеса и баки. Только в одном блиндаже соответствующий ущерб составил около 1 млн гривен ($26,5 тыс.).

13 января газета The New York Times сообщила о том, что боевики ВСУ пожаловались на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнив их с пьяницами. Как уточнялось, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха. Подразделения войск Украины, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счет пожилых и плохо обученных новобранцев.

Газета также описывает предоставленное одним из украинских бойцов видео с тренировок, на котором инструкторы, пытаясь сдержать смех, были вынуждены держать мужчину для того, чтобы тот смог выстрелить из винтовки. По словам собеседника издания, военнослужащий с записи страдает от алкоголизма.

В прошлом месяце пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощь от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры». При этом сами командиры также на линии соприкосновения не появляются, а командуют дистанционно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.