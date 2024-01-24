Житель Липецкой области отдал 4 млн рублей лжеброкерам
Полиция в Липецкой области проводит проверку по факту мошенничества в отношении 47-летнего мужчины. Потерпевший лишился порядка 4 млн рублей.
По словам липчанина, в конце 2023 года он увидел предложение высокого заработка за счет биржы по купле-продаже криптовалюты. Мужчина «инвестировал» 2,35 млн рублей из собственных накоплений, а также кредитные средства. Об этом сообщает GOROD48. Потерпевшему не удалось вывести деньги с платформы, в связи с чем он обратился в полицию.
Еще два человека пострадали из-за телефонного мошенничества. 47-летней женщине из Доброго поступали звонки от «сотрудников портала госуслуг». Злоумышленники убелили потерпевшую, что кто-то изменил ее данные на портале. Женщина согласилась перечислить на посторонние счета больше 1,26 млн рублей. 47-летней жительнице Данкова мошенники также угрожали взломом ее учетной записи на портале госуслуг. Женщина продиктовала коды, которые ей пришли в SMS-сообщениях. В итоге преступники оформили на липчанку кредит в размере 561 тыс. рублей.
В Хабаровске женщина лишилась из-за мошенников около 3 млн рублей. Она пыталась получить доход от инвестиций.