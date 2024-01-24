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МО РФ: обмен погибшими на Ил-76 пленными должен был пройти на КПП «Колотиловка»

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Украинских военнопленных, которые погибли в сбитом Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолете Ил-76, должны были обменять на КПП «Колотиловка» российско-украинской границы. Об этом 24 января сообщило Минобороны РФ.

«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе», — сказано в сообщении военного ведомства.

Колотиловка находится на границе Белгородской и Сумской областей.

Крушение самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом. Главное

О крушении Ил-76 в Белгородской области утром 24 января сообщило Минобороны РФ. Воздушное судно перевозило пленных военных ВСУ, которых готовили к обмену. На борту находились 74 человека — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Падение Ил-76 попало на видео.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позже в МО РФ подтвердили это, уточнив, что самолет был сбит киевским режимом около 11:15. По данным ведомства, борт следовал рейсом Чкаловский – Белгород. ВСУ поразили Ил-76 из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Экипаж и все пассажиры погибли.

Позднее издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» изменили свои материалы. Они удалили все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.

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