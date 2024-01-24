В России за год стало почти на 500 автосалонов больше

По состоянию на середину января 2024 года в России насчитывается 3653 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. За год количество автодилеров увеличилось на 489, сообщает 24 января аналитическое агентство «Автостат».

«Рост числа дилерских центров связан с тем, что в течение года было заключено 1448 контрактов (номеров) и расторгнуто 959. При этом многие «закрывшиеся» перешли в разряд сервисных партнеров, а новые контракты в большей степени были заключены с китайскими брендами и отчасти — с российскими», — объяснили аналитики.

Больше всего автосалонов за год в России открылось у китайских брендов Jaecoo (158 ед.), Jetour (145 ед.) и Kaiyi (105 ед.), которые в 2023 году дебютировали на российском рынке. Среди брендов, которые уже работали в РФ, больше всего дилерских центров появилось у JAC (52 ед.), Changan (51 ед.) и Omoda (49 ед.).

Что касается отечественных брендов, то сильнее всего за год выросло количество дилерских центров у «Москвича» (71 ед.). У Evolute количество дилеров увеличилось на 15, а у Lada — на четыре. Почти у всех европейских, японских, корейских и американских автопроизводителей дилерские сети в РФ сократились, указали в агентстве.

Размер скидок на новые автомобили у российских автодилеров достигает 300 тыс. рублей. Об этом рассказал гендиректор аналитического агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков, сообщает 24 января «КоммерсантЪ». Самые высокие скидки можно получить на автомобили 2023 года выпуска.