В Ростове-на-Дону боец ММА выпал с 10-го этажа в попытке спасти кота
В Ростове-на-Дону 24-летний мужчина выжил после падения с 10-го этажа дома, полиция начала проверку. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
«В полицию поступило сообщение о падении с высоты мужчины в переулке Крепостном города Ростова-на-Дону. Прибывшими на место полицейскими установлено, что 24-летний гражданин получил травмы в результате падения из окна квартиры на 10-м этаже», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Как уточняется, мужчина был госпитализирован. По предварительным данным, криминальных обстоятельств происшествия выявлено не было. В полиции подчеркнули, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.
В соцсетях распространилась информация, что пострадавшим является боец поп-MMA Магомед Зайналов. Мужчина пытался спасти своего кота, однако не удержался и сорвался вниз.
В ноябре полуторагодовалый ребенок выжил, выпав из окна 18-го этажа в Новосибирске. Следственный комитет (СК) по региону тогда провел доследственную проверку.