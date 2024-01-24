Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения на перелет над территорией Эритреи. Об этом 24 января сообщило агентство DPA.

По его данным, разрешение не было выдано, из-за того что в здании МИД Эритреи отсутствовало электричество. Из-за этого самолет Бербок был вынужден развернуться и приземлиться в саудовской Джидде. После дозаправки немецкая делегация надеется продолжить перелет.

Перед началом турне Бербок по Восточной Африке у ее самолета также возникла поломка, из-за чего ей заменили воздушное судно.

Ранее, в мае 2023 года, Бербок приходилось дважды за три дня вносить изменения в свой график из-за неисправности в правительственном самолете. Это произошло во время поездки главы МИД ФРГ в страны Персидского залива.