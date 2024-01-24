В РФ расширили список иностранных вузов, чьи дипломы признаются автоматически
Список иностранных образовательных научных организаций, чьи дипломы не нужно подтверждать в РФ, дополнился четырьмя вузами. Об этом 24 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства России.
В частности, в перечень были включены Афинский национальный университет имени Каподистрии (Греция), Биркбек-колледж Лондонского университета (Великобритания), Университет Линкольна (Новая Зеландия), Университет Хиросимы (Япония).
Согласно российскому законодательству, иностранцы, желающие продолжить обучение или устроиться на работу в РФ, должны пройти процедуру признания документов об образовании и ученых степенях. Однако дипломы выпускников вузов из стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускников научных и образовательных организаций, входящих в указанный перечень, признаются автоматически.
27 сентября заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил, что привлечение иностранных студентов для обучения в российских вузах — одно из приоритетных направлений развития отечественного образования. По данным ведомства, несмотря на непростую международную обстановку, количество студентов из других стран только растет.