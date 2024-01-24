Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили двумя ракетами российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, тем самым совершив террористический акт. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 24 января.

В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел в 11:15. Самолет с украинскими военнопленными для обмена совершал рейс по маршруту Чкаловский – Белгород. Как указано, ВСУ поразили воздушное судно из района населенного пункта Липцы в Харьковской области. Украинские войска применили зенитный ракетный комплекс, выпустив два снаряда.

На борту Ил-76 находились шесть членов экипажа и 65 солдат ВСУ с тремя сопровождающими российскими военнослужащими. В Минобороны отметили, что экипаж и пассажиры погибли.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», — указали в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что вышеупомянутое мероприятие должно было пройти о второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка, расположенном на границе РФ и Украины.

Ведомство подчеркнуло, что киевский режим сбил самолет, для того чтобы обвинить российскую сторону в уничтожении украинских военнослужащих. Совершив теракт, руководство страны продемонстрировало «истинное лицо».

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу «Известий» прокомментировать сообщение об этом ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

Политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что подобные действия СМИ указывают на высокую секретность операции ВСУ. По его словам, Украине был необходим контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности от безуспешного контрнаступления украинских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.