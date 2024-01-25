Практичный ход

День российского студенчества традиционно отмечается 25 января. Какие они, современные студенты? Информационные технологии, гибридные форматы обучения, удобная инфраструктура — ключевые индикаторы, на основе которых они формируют мнение о качестве образовательного процесса.

Современные студенты перестали оценивать вуз только с академической точки зрения, то есть возможности получить прикладные знания и реализоваться, например, в науке. Им всё меньше хочется сидеть в аудитории, интереснее накапливать практический опыт — и в идеале не только в стенах университета.

Новое поколение студентов хочет, чтобы знания помогали им лучше и быстрее адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда. И именно здесь ожидания молодых россиян нередко входят в противоречие с годами складывавшейся реальностью.

Одни студенты верят, что учеба в вузе поможет им реализоваться в карьере, другие же считают, что высшее образование переоценено и в жизни вполне можно обойтись без него. Такое двойственное восприятие стало следствием зазора между желаемым образом российского вуза и реальным его лицом.

Сами студенты считают, что учебные заведения должны в первую очередь делать акцент на практических навыках и умениях. Но на деле большая часть университетов продолжает уделять основное внимание фундаментальным основам знания — той самой теории, без которой «практика слепа».

И сторонников такого консервативного подхода к обучению в вузах можно понять. Ведь если в интересах нынешнего студента, получив диплом бакалавра или магистранта, как можно быстрее устроиться на хорошую работу и начать получать достойное вознаграждение, то профессорско-преподавательское сообщество обязано смотреть на более долгую перспективу. Успехом вузовской педагогики может и должна быть ситуация, когда и спустя 10–15 лет после выпуска специалист сохраняет достаточные объемы знаний и навыков, общей эрудиции, чтобы котироваться на рынке труда.

Однако университетам уже приходится менять сложившиеся подходы в обучении. Потому что сама среда высших учебных заведений становится всё более конкурентной. И преимущество здесь у тех университетов, которые предлагают своим студентам наиболее ориентированные на практику программы обучения.

В этом смысле очень ярким стал отход от традиции защиты дипломных работ в пользу презентации стартапа или проекта. На это в последние годы пошли в некоторых вузах, специализирующихся на подготовке технологических предпринимателей. Несмотря на то что состыковать новый вариант защиты с учебной программой оказалось не всегда просто, в целом инициатива получила большую поддержку от студентов, а результаты ее применения дали заметный эффект с точки зрения успешности последующего трудоустройства.

С другой стороны, вузы не одни на поляне профессионального образования. Кроме них за студентов конкурируют и учреждения среднего профессионального образования. И сегодня многие колледжи сумели сформировать по-настоящему привлекательные предложения для потенциальных абитуриентов.

Поэтому запрос студентов на большую «приземленность» образования будет только нарастать. И нам необходимо признать, что новый тип заказчика уже среди нас. Пришло время говорить с ним на языке технологий и экосистем, но через призму традиционной российской академической школы.

Автор — директор Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС)

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