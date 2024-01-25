Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецслужбы Венгрии ликвидировали готовившую захват власти группировку
Мир
В Японии суд приговорил к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto
Политика
Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
Bloomberg сообщило о неуверенности демократов в победе Байдена на выборах
Мир
Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

Практичный ход

Директор института Павел Голосов — о том, как изменились потребности и ожидания студентов в последние годы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

День российского студенчества традиционно отмечается 25 января. Какие они, современные студенты? Информационные технологии, гибридные форматы обучения, удобная инфраструктура — ключевые индикаторы, на основе которых они формируют мнение о качестве образовательного процесса.

Современные студенты перестали оценивать вуз только с академической точки зрения, то есть возможности получить прикладные знания и реализоваться, например, в науке. Им всё меньше хочется сидеть в аудитории, интереснее накапливать практический опыт — и в идеале не только в стенах университета.

Новое поколение студентов хочет, чтобы знания помогали им лучше и быстрее адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда. И именно здесь ожидания молодых россиян нередко входят в противоречие с годами складывавшейся реальностью.

Одни студенты верят, что учеба в вузе поможет им реализоваться в карьере, другие же считают, что высшее образование переоценено и в жизни вполне можно обойтись без него. Такое двойственное восприятие стало следствием зазора между желаемым образом российского вуза и реальным его лицом.

Сами студенты считают, что учебные заведения должны в первую очередь делать акцент на практических навыках и умениях. Но на деле большая часть университетов продолжает уделять основное внимание фундаментальным основам знания — той самой теории, без которой «практика слепа».

И сторонников такого консервативного подхода к обучению в вузах можно понять. Ведь если в интересах нынешнего студента, получив диплом бакалавра или магистранта, как можно быстрее устроиться на хорошую работу и начать получать достойное вознаграждение, то профессорско-преподавательское сообщество обязано смотреть на более долгую перспективу. Успехом вузовской педагогики может и должна быть ситуация, когда и спустя 10–15 лет после выпуска специалист сохраняет достаточные объемы знаний и навыков, общей эрудиции, чтобы котироваться на рынке труда.

Однако университетам уже приходится менять сложившиеся подходы в обучении. Потому что сама среда высших учебных заведений становится всё более конкурентной. И преимущество здесь у тех университетов, которые предлагают своим студентам наиболее ориентированные на практику программы обучения.

В этом смысле очень ярким стал отход от традиции защиты дипломных работ в пользу презентации стартапа или проекта. На это в последние годы пошли в некоторых вузах, специализирующихся на подготовке технологических предпринимателей. Несмотря на то что состыковать новый вариант защиты с учебной программой оказалось не всегда просто, в целом инициатива получила большую поддержку от студентов, а результаты ее применения дали заметный эффект с точки зрения успешности последующего трудоустройства.

С другой стороны, вузы не одни на поляне профессионального образования. Кроме них за студентов конкурируют и учреждения среднего профессионального образования. И сегодня многие колледжи сумели сформировать по-настоящему привлекательные предложения для потенциальных абитуриентов.

Поэтому запрос студентов на большую «приземленность» образования будет только нарастать. И нам необходимо признать, что новый тип заказчика уже среди нас. Пришло время говорить с ним на языке технологий и экосистем, но через призму традиционной российской академической школы.

Автор — директор Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024