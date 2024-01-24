Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе
Общество
МИД РФ назвал крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева
Мир
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
Мир
Боррель заявил о важности глобального сотрудничества по безопасности в космосе
Мир
Захарова заявила о курсе Зеленского на страшный финал для Украины
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Авто
В России за год стало почти на 500 автосалонов больше
Авто
Япония стала поставлять в Россию меньше автомобилей и запчастей
Общество
День Дальнего Востока и Арктики открылся на выставке «Россия»
Авто
Размер скидок на новые машины достиг 300 тыс. рублей

Возбуждено дело по факту нападения на сотрудника полиции на западе Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом 24 января сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 24 января мужчина, находясь на улице Бобруйской, нанес сотруднику полиции удар предметом, похожим на нож, после чего скрылся с места преступления. Полицейский был доставлен в больницу.

Сотрудникам дознания поручено провести оперативно-разыскные мероприятия с целью найти подозреваемого.

С новыми вилами: подробности нападения на псковских полицейских
«Известия» нашли в деле о нападении на сельских инспекторов следы экстремизма

Ранее, в декабре, задержанному гражданину Узбекистана, напавшему на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Саларьево» в Москве, было предъявлено обвинение. Его действия проходят по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024