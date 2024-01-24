Возбуждено дело по факту нападения на сотрудника полиции на западе Москвы
В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом 24 января сообщили в ГСУ СК РФ по столице.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.
Так, по данным следствия, 24 января мужчина, находясь на улице Бобруйской, нанес сотруднику полиции удар предметом, похожим на нож, после чего скрылся с места преступления. Полицейский был доставлен в больницу.
Сотрудникам дознания поручено провести оперативно-разыскные мероприятия с целью найти подозреваемого.
Ранее, в декабре, задержанному гражданину Узбекистана, напавшему на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Саларьево» в Москве, было предъявлено обвинение. Его действия проходят по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).