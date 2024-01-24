Главу института генетики РАН уволили после утверждений о живших 900 лет людях
Минобрнауки решило расторгнуть трудовой договор с главой Института общей генетики (ИОГен) имени Н. И. Вавилова РАН Александром Кудрявцевым, который ранее утверждал, что в древности люди жили по 900 лет. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе министерства.
«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Решение о расторжении договора с Кудрявцевым принято после согласования с РАН, пояснили в министерстве.
С утверждением о жизни людей по 900 лет «до потопа» Кудрявцев выступил в середине марта 2023 года на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир». Ссылаясь на «графики в интернете», он связал генетические болезни с родовыми и личными грехами.
Ранее, 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ о включении главы РАН Геннадия Красникова в состав Совета безопасности РФ.