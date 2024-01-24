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Главу института генетики РАН уволили после утверждений о живших 900 лет людях

Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, заявлявшего о 900-летних людях
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Минобрнауки решило расторгнуть трудовой договор с главой Института общей генетики (ИОГен) имени Н. И. Вавилова РАН Александром Кудрявцевым, который ранее утверждал, что в древности люди жили по 900 лет. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе министерства.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Решение о расторжении договора с Кудрявцевым принято после согласования с РАН, пояснили в министерстве.

С утверждением о жизни людей по 900 лет «до потопа» Кудрявцев выступил в середине марта 2023 года на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир». Ссылаясь на «графики в интернете», он связал генетические болезни с родовыми и личными грехами.

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