Наезд автобуса на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео
В распоряжении «Известий» 24 января появилось видео наезда рейсового автобуса на пешеходов в Санкт-Петербурге.
На нем видно, что автобус проехал перекресток и завернул на тротуар, где сбил нескольких человек. После этого он проехал еще несколько метров, прежде чем остановился.
ДТП на улице Беринга произошло 24 января. По данным комитет по здравоохранению города, пятеро человек пострадили, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.
Источник «Известий» рассказал, что у водителя автобуса онемела нога, он не справился с управлением, из-за этого транспорт съехал с дороги. За рулем находился водитель 1965 года рождения. Его задержала полиция.