Боррель заявил о важности глобального сотрудничества по безопасности в космосе
Государства Евросоюза (ЕС) должны сотрудничать по безопасности в космосе даже со странами, не являющимися единомышленниками ЕС. Об этом 24 января заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на 16-й конференции по космосу, проходящей в Брюсселе.
«Нам необходимо больше глобальной кооперации по безопасности в космосе. Нам нужны открытые каналы коммуникации даже со странами, которые не являются единомышленниками. Нам нужно обратить внимание на них и взаимодействовать с ними, чтоб избежать эскалации», — цитирует его ТАСС.
По словам Борреля, взаимодействие в космосе важно в том числе на фоне увеличившегося числа вооруженных конфликтов в мире. Он отметил, что Европа должна быть готова активно участвовать в военных операциях, в связи с чем ЕС очень важно иметь необходимые для этого снимки со спутников.
До этого, 8 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) в Москве отметил, что миропорядок, который сосредоточен вокруг интересов англосаксов, постепенно разрушается и этот процесс уже становится необратимым. В связи с этим повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия, а также ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства.
Ранее, в октябре, сообщалось, что проект европейской спутниковой навигации Galileo зашел в тупик из-за санкций против космических технологий России и недоступности привычных пусковых установок. Европа, лишившись ракеты-носителя «Союз», обратилась к компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Как сообщило французское издание La Nouvelle Tribune, этот «временный альянс обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в важнейшем секторе».
В июне Боррель совместно с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном и исполнительным вице-президентом организации «Европа, приспособленная к цифровому веку» Маргрет Вестагер заявили, что страны ЕС планируют расширить возможности для реагирования на угрозы своей безопасности в космосе и сократить свою стратегическую зависимость в сфере космических технологий.
17 января был опубликован документ «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», согласно которому в случае нападения в космосе на одну из стран НАТО альянс «окажет помощь» стране-члену. НАТО согласовало космическую стратегию в 2019 году, а на саммите в Брюсселе в июне 2021 года страны блока признали атаки «в направлении космоса и в космическом пространстве» вызовом для безопасности организации.