Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия заявила об отсутствии плана Б на случай блокировки пакета помощи Украине
Мир
В Британии пожаловались на слишком маленькую армию
Мир
Политолог Мезюхо объяснил удаление украинскими СМИ новостей об Ил-76
Армия
В Минобороны сообщили об улучшении позиций ВС РФ на донецком направлении
Мир
Орбан заявил о поддержке правительством Венгрии вступления Швеции в НАТО
Политика
РФ предостерегла Эквадор от передачи российского вооружения США
Мир
В Госдуме высказались о решении Турции одобрить членство Швеции в НАТО
Армия
Минобороны России впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T
Мир
FT сообщила о подготовке ЕС новых санкций против РФ
Экономика
В Минспорте РФ поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Мир
ВМС Британии сообщили об атаке на корабль со стороны Йемена
Экономика
Минсельхоз сообщил о выходе РФ на первое место в мире по добыче лосося
Политика
В Совфеде заявили о признании Евросоюзом преимущества России на Украине
Мир
Шольц назвал предусмотренную странами ЕС помощь Киеву недостаточной
Экономика
Минсельхоз сообщил о сборе 147 млн т зерна в 2023 году

Боррель заявил о важности глобального сотрудничества по безопасности в космосе

0
Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государства Евросоюза (ЕС) должны сотрудничать по безопасности в космосе даже со странами, не являющимися единомышленниками ЕС. Об этом 24 января заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на 16-й конференции по космосу, проходящей в Брюсселе.

«Нам необходимо больше глобальной кооперации по безопасности в космосе. Нам нужны открытые каналы коммуникации даже со странами, которые не являются единомышленниками. Нам нужно обратить внимание на них и взаимодействовать с ними, чтоб избежать эскалации», — цитирует его ТАСС.

По словам Борреля, взаимодействие в космосе важно в том числе на фоне увеличившегося числа вооруженных конфликтов в мире. Он отметил, что Европа должна быть готова активно участвовать в военных операциях, в связи с чем ЕС очень важно иметь необходимые для этого снимки со спутников.

Через тернии к звездам: кто поможет Европе освоить космос
Дмитрий Рогозин предлагает сэкономить европейским налогоплательщикам миллиарды

До этого, 8 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) в Москве отметил, что миропорядок, который сосредоточен вокруг интересов англосаксов, постепенно разрушается и этот процесс уже становится необратимым. В связи с этим повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия, а также ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства.

Ранее, в октябре, сообщалось, что проект европейской спутниковой навигации Galileo зашел в тупик из-за санкций против космических технологий России и недоступности привычных пусковых установок. Европа, лишившись ракеты-носителя «Союз», обратилась к компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Как сообщило французское издание La Nouvelle Tribune, этот «временный альянс обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в важнейшем секторе».

В июне Боррель совместно с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном и исполнительным вице-президентом организации «Европа, приспособленная к цифровому веку» Маргрет Вестагер заявили, что страны ЕС планируют расширить возможности для реагирования на угрозы своей безопасности в космосе и сократить свою стратегическую зависимость в сфере космических технологий.

17 января был опубликован документ «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», согласно которому в случае нападения в космосе на одну из стран НАТО альянс «окажет помощь» стране-члену. НАТО согласовало космическую стратегию в 2019 году, а на саммите в Брюсселе в июне 2021 года страны блока признали атаки «в направлении космоса и в космическом пространстве» вызовом для безопасности организации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024