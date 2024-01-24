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Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже взяли под стражу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд в Воронеже заключил под стражу до 22 марта 2024 года 28-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней девушке из Новомосковска Тульской области. Об этом в среду, 24 января, сообщает Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в рамках уголовного дела продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

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22 января сообщалось, что тело 17-летней девушки, жительницы Тульской области, нашли рядом с мусорным баком в Воронеже. По информации источника «Известий», оно лежало в сумке-бауле с вещами, было связано веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты. В убийстве заподозрили 28-летнего знакомого девушки из города Мичуринск Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Кроме того, собеседник «Известий» поделился, что подозреваемый разослал видео с трупом несовершеннолетней своим знакомым. После получения видео один из знакомых убийцы обратился в полицию, рассказал источник. Позже молодого человека задержали правоохранительные органы.

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