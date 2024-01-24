Нетрезвая пассажирка рейса Чебоксары – Москва устроила стриптиз во время полета

Пассажирка рейса Чебоксары – Москва авиакомпании «Победа», будучи в состоянии алкогольного или иного опьянения, устроила стриптиз перед 144 пассажирами прямо во время полета. Об этом рассказал источник «Известий» в среду, 24 января.

Информация о деструктивном поведении находящейся на борту женщины 1983 года рождения поступила диспетчерам от командира воздушного судна ранее в этот день. Сообщалось, что пассажирку стошнило на рядом сидящего клиента, после чего бортпроводница помогла ему отчистить одежду.

После этого нетрезвая пассажирка легла на колени рядом сидящего пассажира, а затем начала, нецензурно выражаясь, снимать с себя одежду. На замечания экипажа женщина при этом упорно не реагировала. Бортпроводники заподозрили алкогольное или наркотическое опьянение пассажирки.

По прибытии в Москву нарушительницу общественного спокойствия сняли с борта самолета сотрудники полиции.

18 января самолет авиакомпании «Победа», выполняющий рейс из Сочи в Санкт-Петербург, внепланово совершил посадку в аэропорту Саратова из-за неадекватного поведения одной из пассажирок. Отмечалось, что во время полета девушка внезапно встала с пассажирского места и начала бегать по салону, приставать к пассажирам и стюардессам. Потом закурила прямо на борту.

Предварительно, девушка пила алкоголь в баре аэропорта перед вылетом. Наркотиков при ней обнаружено не было. В настоящее время на дебоширку составлены два протокола за курение и появление нетрезвой в общественном месте.