Суд отправил в психбольницу захватившего заложников в Москве

Фигуранта дела о захвате заложников в цветочном магазине в Москве отправили на принудительное лечение в психбольницу. Об этом 24 января сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщило ведомство в Telegram.

В ходе судебного разбирательства комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в принудительном лечении.

Вечером 17 февраля 2023 года двое мужчин взяли в заложники людей в цветочном магазине на Таганской улице. Один из злоумышленников был вооружен травматическим пистолетом. По словам источника «Известий», в момент нападения оба нападавших находились в неадекватном состоянии.

18 февраля в СК сообщали, что один из захватчиков ранил сотрудника полиции, выстрелив в него из пистолета. Преступники использовали травматический пистолет Grand Power Т-10, уточнял собеседник «Известий».

Продавец цветочного магазина, где взяли заложников, в тот же день сообщила, что один из нападавших раньше приходил в магазин и покупал цветы. Продавец его узнала.