Карта спецоперации на Украине 24 января
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 января можно в материале «Известий».
Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 220 военных, 3 танка, 8 боевых бронемашин. Кроме того, ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении в районе населенного пункта Шумы.
ПВО РФ за сутки сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS и 2 тактические ракеты «Точка-У», уничтожила 51 украинский беспилотник. ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 105 военных.
На купянском направлении за сутки были отбиты 5 атак ВСУ, противник потерял до 175 военных. Российские военные также улучшили положение по переднему краю на донецком направлении.
На херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 60 военных. Также отразили две атаки ВСУ в районе Ямполовки на краснолиманском направлении, противник потерял до 260 военнослужащих.