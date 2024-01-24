Reuters сообщило об атаке беспилотника на базу США на севере Ирака
Беспилотник атаковал базу, на которой дислоцируются Вооруженные силы (ВС) США, недалеко от аэропорта Эрбиль на севере Ирака. Об этом 24 января сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Иных подробностей агентство не приводило.
Атаки на американские базы, расположенные в государствах Ближнего Востока, участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором Соединенные Штаты поддержали Израиль.
Так, 20 января телеканал Al Hadath сообщил о том, что американская военная база Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась очередному ракетному обстрелу. Ответственность за атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».
До этого, 18 января, канал Al Arabiya сообщил об уничтожении беспилотника рядом с базой США в Иракском Курдистане около аэродрома Эрбиль. Иных подробностей не приводилось.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на иракскую территорию и еще 77 — на сирийскую.