Бельгия заявила об отсутствии плана Б на случай блокировки пакета помощи Украине

У Евросоюза (ЕС) нет запасного плана на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине на €50 млрд на саммите 1 февраля в Брюсселе, заявил 24 января в эфире Bloomberg министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

«На данный момент плана Б нет, нам надо работать над идеями», — отметил он.

По его словам, лучшим решением для ЕС станет работа над достижением «договоренности с каждым из 27 государств сообщества, включая Венгрию».

Министр заверил, что лидеры стран Евросоюза смогут принять решение о финансировании Киева на предстоящем саммите.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Европейский дипломатический источник сообщил 22 января Bloomberg, что страны ЕС могут лишить Венгрию права голоса в случае продолжения блокирования помощи Украине. Как отмечается, подготовка данного сценария ведется давно, но европейские чиновники видят в этом риск расширения напряженности между лидерами объединения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.