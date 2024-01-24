Онколог развеяла миф о связи микроволновок с раком

Микроволновки не вызывают развитие рака, вопреки устоявшемуся мифу. Об этом онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Генинг рассказала в среду, 24 января.

«Микроволновки нагревают еду с помощью излучения, и именно этот факт порождает слухи об их вреде уже несколько десятков лет. Микроволны относятся к электромагнитному спектру. Этот спектр широк: в него входят радиоволны, инфракрасные лучи, излучение от мобильных телефонов, Wi-Fi, телевидение, рентген и даже обычный видимый свет. Эффекты волн зависят от их частоты», — объяснила онколог в беседе с Lenta.Ru.

Специалист отметила, что низкочастотные волны, с помощью которых греется еда в микроволновке, не могут менять структуру атомов.

В микроволновку встроен источник волн — магнетрон, из которого излучение выходит в камеру печи и отражается от ее стенок. При попадании в пищу волны заставляют молекулы воды в ней «вибрировать» с выделением тепла. Поддон вращается, чтобы еда нагрелась равномерно.

Онколог заверила, что разогретая еда не содержит волн или опасного облучения и не является радиоактивной. При этом она напомнила, что не стоит использовать неисправные микроволновки и нельзя помещать в печь пластик, не предназначенный для нагрева, так как он может выделять токсичные вещества, заключила врач.

Ранее, 20 января, онколог Андрей Воробьев заявил, что капуста способна замедлять старение клеток, поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов. Специалист отметил, что в капусте в три раза больше витаминов, чем в томатах, особенно витаминов С, Е и бета-каротина, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко рекомендовала не злоупотреблять загоранием и походами в солярий.

По словам специалиста, ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечных лучах, может повреждать ДНК клеток кожи и провоцировать развитие рака кожи, передает RT.