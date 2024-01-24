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День Дальнего Востока и Арктики открылся на выставке «Россия»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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День Дальнего Востока и Арктики открылся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. На мероприятии эксперты обсудили развитие и значение обоих макрорегионов.

Обсуждение состоялось в прямом эфире программы «Россия в деталях с Евгенией Стуловой» из студии ЭИСИ. Гостем выпуска стал гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, который рассказал об итогах развития обеих территорий за 2023 год.

«На Дальнем Востоке и Арктике создано 234 предприятия. Задача на следующий год — повысить эти показатели», — отметил он.

Кроме того, Запрягаев сообщил о росте турпотока в оба региона. По его словам, только за девять месяцев прошлого года число туристов там превысило показатель в 5,1 млн, что больше, чем за весь 2022 год. Прирост есть и по количеству участников программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», отметил глава КРДВ.

Основной же целью корпорации он назвал привлечение инвестиций на Дальний Восток и в Арктику. Для этого в рамках территорий опережающего развития (ТОР) открываются инвестплощадки с необходимой для старта работы инфраструктурой, пояснил Запрягаев.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события
Что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна

Ранее, 18 января, на выставке-форуме открылся День федеральной территории «Сириус». На нем председатель совета «Сириуса» Елена Шмелева подвела итоги 2023 года и рассказала о будущих проектах.

До этого, 16 января, на выставке прошел День финансов. Глава Минфина Антон Силуанов, побывавший на мероприятии, поделился с корреспондентом «Известий» Ксенией Солдатовой финансовым прогнозом на 2024 год.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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