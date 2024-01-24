РФ предостерегла Эквадор от передачи российского вооружения США

РФ предостерегает Эквадор от передачи российского вооружения США. Таким образом Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) прокомментировала 24 января сообщения о намерениях эквадорского руководства передать технику Соединенным Штатам без соответствующего разрешения России.

В службе подчеркнули, что передача техники российского производства недопустима без предварительного письменного согласия РФ.

«Хотели бы подчеркнуть, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 г. передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации. Аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ФСВТС.

В ведомстве уточнили, в случае передачи вооружения российского производства третьей стороне, Эквадор нарушит свои международные обязательства. В свою очередь, это может привести к отрицательным последствиям для двустороннего взаимодействия.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что намерен осуществить передачу США старой техники российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму в $200 млн. По его словам, обмен планируется провести до конца января.

В свою очередь, посол РФ в Кито Владимир Спринчан указал на то, что Россия будет расценивать передачу российской техники Эквадором в США как недружественный шаг. Он отметил, что российские дипломаты следят за ситуацией.