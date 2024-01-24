Снежный крен: как Сахалин справляется с непогодой

Сахалин останется во власти сильных ветров и метелей до конца текущей недели, ситуацию усугубят морозы до -30 ℃, рассказали «Известиям» метеорологи. Сейчас на острове объявлен режим ЧС. Движение по большинству дорог парализовано, видимость практически нулевая. Авиарейсы задерживаются, а общественный транспорт приостановил работу. Власти региона бросили всю технику на расчистку дорог и улиц от снега, привлекли даже строителей и военных. Работодателей попросили по возможности перейти на удаленный режим работы. Местным жителям, чтобы выйти из дома, приходится буквально пробивать себе путь в сугробах. Когда циклон уйдет из региона и что после себя оставит — в материале «Известий».

Вся техника на расчистке

Спасатели перевезли около 90 пассажиров задержанных рейсов из аэропорта Южно-Сахалинска в гостиницы города, сообщили в МЧС России. Там они переждут непогоду, пока не восстановится авиасообщение.

В регионе сильная метель, порывы ветра достигают 30 м/с. Некоторые местные жители не могут даже выйти из дома, поскольку все пространство перед входом завалено снегом. Другие вынуждены раскапывать туннель в сугробе, чтобы выбраться в магазин за продуктами.

Фото: vk.com/Сахалин и Курилы|sakh.online

В соцсетях расходятся кадры из домов и квартир, где за окном видна только толща снега. Выходя на улицу, некоторые жители надевают на лицо горнолыжные маски, чтобы защититься от летящего снега. На территории Сахалинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации, завил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Сейчас самое важное — расчистить магистральные дороги, чтобы все органы жизнеобеспечения выполняли свои функции, отметил глава региона. В расчистке задействована вся имеющаяся техника.

«На данный момент из соображений безопасности временно приостановили работу общественного транспорта. Легковой транспорт не справляется, буксует, останавливается и в итоге перегораживает движение» , — написал Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

МЧС совместно с ГИБДД патрулируют улицы и растаскивают машины, перекрывающие дороги. Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Помочь с устранением последствий циклона власти региона попросили строителей и военных.

Фото: МЧС России

«Еще раз обращаюсь к работодателям с просьбой по возможности перевести весь персонал, который не задействован на ликвидации последствий циклона или на предприятиях непрерывного цикла, на дистанционную работу », — добавил глава региона.

Сахалинцев он попросил не использовать легковой транспорт до расчистки основных дорог.

Очные занятия для школьников отменены с 23 по 25 января для восьми городских округов на юге Сахалина. Уроки проходят в дистанционном режиме, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Проверка на смелость

Из-за снега, сильной метели и ограничения видимости временно прекращено движение на участке федеральной автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» , рассказали «Известиям» в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Полностью ограничено движение на восьми участках автодорог регионального и федерального значений. Закрыта паромная переправа из Холмска в Ванино, добавили в пресс-службе МЧС.

На дорогах большие сугробы и нулевая видимость, поэтому спасатели на высокопроходимой технике сопровождают пешеходов и водителей. Они уже отбуксировали 75 автомобилей, доставили до медучреждений более десяти человек, в том числе беременную женщину.

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

За последние три дня в регионе в 2,6 раза чаще водители вызывали экстренные службы через систему ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили «Известиям» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Несмотря на сложность ситуации, местные жители воспринимают ее с долей юмора. Такая погода — хорошая проверка на совесть и смелость, считают они.

— Идешь, видишь человека — помогаешь ему подняться, где-то тропинку для бабушки прокопаешь, кому-то поможешь машину разгрести. Мы, сахалинцы, вообще друг за друга горой, — рассказал «Известиям» местный житель.

Они называют снежную погоду «настоящей сахалинской» и отмечают, что давно такой не было.

— Должен был идти на работу, но ничего страшного, из-за погоды отдохну. Жалко только, что многие продуктовые магазины закрыты, приходится долго добираться, чтобы купить еды, — поделился еще один житель области.

Когда утихнет непогода

Ненастная погода на Сахалине изначально была связана с прохождением теплого атмосферного фронта, сообщила «Известиям» ведущий специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Наблюдались очень сильные ветры, особенно на мысах, выпало много снега, — пояснила она. — Потом циклон сместился на Хоккайдо, Сахалин оказался в тыловой части и ветер чуть-чуть поутих.

Фото: Соцсети

Но затем, по ее словам, циклон сместился в океан. Он усилился, увеличились контрасты между этим циклоном и антициклоном, который наступает на Приморье с запада.

— На вторичных холодных фронтах этого циклона вновь наблюдался сильный ветер. Осадков выпало не очень много, но из-за ветра было переметание снега. Поэтому где-то снега поубавилось, а где-то значительно прибавилось, — добавила Татьяна Позднякова.

Из-за особенностями рельефа местности на Сахалине, при метели снег начинает скапливается в некоторых местах, пояснила она.

— Ситуация там остается довольно сложной, потому что циклон еще близок. Эти фронты будут доставать ветер на Сахалин, — прогнозирует метеоролог.

По ее словам, в ближайшие дни на острове ожидается похолодание.

— Местами в континентальных районах Сахалина уже наблюдалась температура до -30 градусов. В последующие дни там также ожидается ветер и мороз, что создает комплекс неблагоприятных явлений погоды. Не знаю, как бедные люди там это все переживают, — резюмировала она.

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Ветер начнет стихать только в пятницу-субботу, добавила Татьяна Позднякова.

В Гидрометцентре также предостерегли, что 24 и 25 января в регионе ожидается сильная лавинная опасность.