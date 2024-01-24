В Госдуме высказались о решении Турции одобрить членство Швеции в НАТО

Турция получила все, что хотела, и поэтому парламент страны простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в среду, 24 января.

«Мы можем только сожалеть, что это произошло. Больше чем полтора года Турция не соглашалась с этим, выпрашивая для себя какие-то преференции в Евросоюзе. Очевидно, она получила все», — заявил парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий добавил, что срок вступления Швеции в НАТО зависит от Североатлантического альянса и самой страны.

Накануне парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО, передает НСН. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее, передает ИА «Регнум».

Венгрия остается последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

По оценке подполковника армии США в отставке, политолога Эрла Расмуссена, решение турецкого парламента связано с обменом «услуги за услугу» с Вашингтоном и Брюсселем. Турецкие власти могут получить некоторое вооружение в обмен на заключение закулисной сделки. Также компромиссы могут касаться ограничения на иммиграцию, доступа к технологиям или сокращения любых ограничений со стороны США в отношении Турции, считает эксперт.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.